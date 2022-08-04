Гороскоп на август 2022 года расскажет о знаке Зодиака, который столкнется с материальными проблемами, расходами, а мечты о лучшей жизни так и могут остаться мечтами. Однако не все так плохо, вы можете постараться и изменить все. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Этот знак Зодиака – Рак Материальные проблемы у Раков в августе 2022 года выйдут на первый план. И решить вы их можете только благодаря своим усилиям и инициативам. Проблемы заработка и расходов становятся в этот период очень актуальными. Со всем тем, период – благоприятный для накоплений, обретения крепкого материального фундамента, почвы под ногами. При этом размер заработка полностью зависит от вашей активности, инициативности, напора, творческого подхода. Для женщин-раков может означать увеличение заработков. А также расходы на гардероб, украшения, косметику, салоны. Для мужчин-раков – расходы на женщин. Изменения планов в связи с чем-то зарубежным. Период благоприятен для поездок и может дать новую среду общения. Выступления за границей, турне, общение с иностранной публикой. Семейные поездки. Для мужчин-раков путешествие может означать знакомство с иностранкой , которая в дальнейшем будет иметь для него большое значение. Мечтательность, построение планов, изменения жизненных перспектив. Так же переживания, связанные со своими интересами за границей. Может быть ошибочный расчет помощи за границей, на совместную деятельность, иностранных партнеров. Мечтание о "лучшей жизни" за границей. Все эти надежды могут быть невыполнимыми. Стремление к путешествиям, мечты о неизведанном. Ранее астролог назвала важнейшие события конца лета 2022 года. Также мы писали прогноз для всех знаков Зодиака с 1 по 7 августа.