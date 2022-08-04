В Украине сегодня, 4 августа, почти на всей территории ожидается непогода. Солнечно будет только в западных областях, но там ночью похолодает до +11. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня кратковременные дожди и грозы, а днем в северо-восточных и Днепропетровской областях местами сильные дожди. Лишь в большинстве западных областей без осадков. На остальных территориях ветер северный, на востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +15+19, днем +24+27 градусов; на западе ночью +11+15 градусов, а днем +24+30; в восточных областях ночью +16+20, днем +23+29 градусов; на юге страны ночью +18+20 градусов, а днем +26+28; в центральных областях ночью +15+18, днем +23+26 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице кратковременный дождь (ночью местами), местами гроза. Ветер северного направления, скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16+18, а днем +24+26. Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в ряде областей Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram