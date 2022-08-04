Во время обстрелов в ночь на 4 августа россияне попали в административное здание в Немышлянском районе Харькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова. Терехов уточнил, что в результате этих обстрелов обошлось без пострадавших и пожаров. "Снова неспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянский район города, в административное здание", — говорится в сообщении. Напомним, вчера российские войска под утро снова выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300. "Прилеты" зафиксировали в Холодногорском и Новобаварском районе. Также в Харьковской области ответили на угрозы россиян о возможном повторном наступлении на Харьков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.