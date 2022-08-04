4 августа православная церковь чтит память христианской Святой, последовательницы Иисуса Христа-Марии Магдалины. Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела – читайте ниже в нашем материале Styler. Праздники родились в городе Магдала. Прозвище Магдалина считается географическим. Этот христианский праздник является наиболее таинственной и загадочной фигурой. Во время церковной истории она стала предметом многих мифов и теорий. Мария присутствовала при распятии Христа и у пустого гроба к утру его воскресения. Девушки в этот день молились святой Магдалине подарить им неземную красоту. Помимо молитв использовали и другие способы. Утром представительницы прекрасного пола собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались. Считалось, что "серебряная роса" придаст коже здоровый вид и красивый румянец. Для лица женщины делали маски из ягод (малины, смородины, крыжовника и др.) и примочки из трав. Главные приметы этого дня Раскатистый гром — в град. Пауки спрятались – к дождю. Если много улиток в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет. Куры во время дождя по двору гуляют – до тепла. Если опята появились, то грибов осенью мало будет. Что нельзя делать сегодня Нельзя работать в саду или поле. Нельзя тяжело физически работать. Нельзя решать финансовые проблемы. Кто празднует именины Сегодня День ангела отмечают владельцы таких имен: Михаил, Алексей, Мария, Магдалина. Читайте также обо всех церковных праздниках августа 2022 года. Также вам будет интересно, кого поздравить с именинами и как правильно назвать ребенка в августе.