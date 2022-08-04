Вам кажется, за все время ваших отношений вы подарили своему парню все, что только можно было? Но согласитесь, бывают моменты, когда хочется потешить вот так, без повода, круглых дат и громких празднований. Но, что делать, если оригинальные идеи никак не приходят в голову, все кажется скучным и банальным?

Конечно же смотреть подборку, которую мы подготовили специально для вас! С ней выбрать подарок мужчине будет намного проще.

Варианты интересных презентов сильному полу

Неожиданный подарок — успешный сюрприз. И поскольку его не ждут, то это отличный способ насладиться искренней реакцией и яркой улыбкой любимого человека.

Приводим примеры презентов, которые подарят действительно позитивные эмоции и хорошее настроение:

Смарт часы универсальный гаджет, который точно придется по душе любителям подвижного образа жизни, спортсменам и даже офисным работникам. Они считают пройденные шаги и километры, сожженные калории. С ними владелец всегда будет на связи, и если надо — они напомнят о том, что надо двигаться.

Билеты на спортивный матч или концерт любимого исполнителя. Но здесь есть один очень важный нюанс — вы должны идеально знать предпочтения своего возлюбленного и не “промахнуться” с выбором. Прямо сейчас посмотрите театральную и спортивную афишу вашего города.

Одежда. Конечно, не все парни испытывают эмоции, которые есть у девушки при виде нового платья. Но многие очень ценят, когда об их стиле заботиться женщина. Поэтому рубашка из натурального материала, галстук или костюм для спорта займет почетное место в его гардеробе.

Экстремальный отдых. Вы заметили, что в милый стал очень спокойный? Ему не хватает адреналина? Срочно заполняйне избыток гормона! Прыжок с парашютом, полет на легком самолете, дайвинг или комната страха — выбирайте что больше подходит вашему избраннику.

Квадрокоптер или Playstation — то, что нужно взрослому “малышу”. Они тоже иногда хотят развлечься и поиграть свои взрослые игры. Как не крути, любительская съемка с высоты птичьего полета — очень увлекательная штука.

Всегда будьте внимательной — мужчины очень часто говорят о своих желаниях.

Романтический сюрприз возлюбленному

Согласитесь, если вы каждый день обедаете дома на кухне, то подарком “просто так” может быть и самый банальный поход в ресторан. Вот только поднести это можно по-разному.

Но у нас есть еще несколько идей:

Сеанс массажа в полумраке. Вы вместе расслабитесь, будете кайфовать и почувствуете наслаждение от процесса. К тому же вокруг будут зажженные свечи — единственный источник света в комнате.

Прогулка на лошадях. Это очень увлекательный процесс, где вы вдвоем получите новые навыки: научитесь держаться в седле, управлять лошадью, выполнять минимальные прыжки. Еще это занятие успокаивает нервы, снимает стресс и дарит хорошее настроение.

Совместное посещение мастер-классов. Вы можете выбрать лепку глиной, рисование или приготовление пасты — главное заниматься этим вместе и получать удовольствие.

Постарайтесь уделить своему человеку как можно больше времени, чтобы он почувствовал вашу любовь и внимание. Эти вещи нужны не только женщинам — сильный пол тоже имеет слабости.