Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram. Есть предварительная информация о повреждении жилых домов в одном районе и пожаре в другом. В городе снова звучит воздушная тревога, слышны взрывы. Как сообщалось, вчера в Николаеве около пяти утра прогремели мощные взрывы. В последнее время из-за постоянных обстрелов Николаев начали сравнивать с Мариуполем. На это глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что инфраструктура Николаева сильно страдает из-за обстрелов россиян. При этом в городе не такое большое количество убитых и раненых, как в Мариуполе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.