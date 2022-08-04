Украина ищет возможность напрямую поговорить с главой КНР Си Цзиньпином, чтобы закончить войну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью газете South China Morning Post. Газета отмечает, что это первое интервью президента Украины азиатскому СМИ с начала российского вторжения. Китайские журналисты созвонились с Зеленским по Zoom, разговор длился 40 минут. "Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, это было год назад. С начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было ни одного разговора с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно", — сказал он. Зеленский призвал Китай использовать свое огромное политическое и экономическое влияние на Россию, чтобы положить конец боевым действиям. "Это очень мощное государство. Это мощная экономика… Поэтому он может политически, экономически влиять на Россию. Кроме того, Китай является постоянным членом Совбеза ООН", — цитирует Зеленское издание. Напомним, Китай отвергает любые попытки постороннего вмешательства в свои отношения с Россией. Ранее лидеры стран G7 призвали Китай оказать давление на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.