В Николаеве снова неспокойная ночь, в городе слышны взрывы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги. Как сообщалось, в Николаеве вчера около пяти утра прогремели мощные взрывы. В последнее время из-за постоянных обстрелов Николаев начали сравнивать с Мариуполем. На это глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что инфраструктура Николаева сильно страдает из-за обстрелов россиян. При этом в городе не такое большое количество убитых и раненых, как в Мариуполе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.