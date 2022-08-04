На Донецком и Херсонском направлениях ВСУ удачно уничтожают кафиров и их технику. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "СтратКом ВСУ". Так, на Донбассе морские пехотинцы устроили засаду, в результате чего уничтожили 2 БМП-2, 1 танк, 15 человек живой силы и взяли 3 пленных. "На Херсонском направлении артиллерия ВМС ВСУ подбила вражеский танк и взяли 2 пленных", — говорится в сообщении. Также артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, вели контрбатарейную борьбу. "Потери врага уточняются", — добавляют в "Страткоме". Как сообщалось, российские войска продолжают обстреливать населённые пункты Донецкой области. За прошедшие сутки оккупанты убили четырех гражданских, еще 7 человек получили ранения. Напомним, ВСУ за сутки уничтожили еще 180 кафиров, а также сбили шесть крылатых ракет противника. В общей сложности россияне за время полномасштабной войны против Украины потеряли 41 350 военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.