Гороскоп на август 2022 года расскажет о знаке Зодиака, которому сильно повезет в последний месяц лета. Особенно это касается карьерных успехов, продвижения и приближения к избранной цели. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Этот знак – Скорпион! Август 2022 г. для Скорпионов будет связан с изменением служебного положения , изменением места работы или характером трудовой деятельности. Возможно совмещение должностей и совместительство, расширение фронта работ. Постоянное общение с подчиненными и коллегами. Удачи в профессиональной деятельности. Легкость в исполнении своих обязанностей, предоставление приятных услуг кому-нибудь. Период благоприятен для торговли, бухгалтерской и административной деятельности, для медицинской практики, для санаторно-курортного лечения, оздоровительных мероприятий. Активность в вопросах партнерства. Создание новых связей по инициативе самого человека, ликвидация стариков. Период благоприятен для заключения договоров, соглашений, подписания контрактов. Также и для любой консультативной деятельности (психолога, юриста и т.д.). Участие в делах своих деловых партнеров или половинки. Разногласия с ними, ссоры, выяснение отношений. Выход на публику, обращение в массы, общественная деятельность. " События этого месяца так или иначе приближают человека к избранной цели или намечают его. В этот период вы можете занять определенное положение, должность, независимость", – считает астролог. Период благоприятен для политиков, общественных деятелей, крупных руководителей. Часто указывает на период начала карьеры, на профессиональный успех, обретение покровителей. "Личное обаяние, имидж, умение общаться с людьми, приятные манеры помогут вам профессиональному продвижению, карьерному росту. Также помогают в реализации текущих целей и задач", — добавила эксперт. Ранее астролог предупредила о важных и переломных событиях, которые нас ждут в августе 2022 года. Также мы писали прогноз для всех знаков Зодиака с 1 по 7 августа.