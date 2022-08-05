Помидоры являются одними из популярных продуктов в нашем рационе. Эти овощи содержат ликопин, являющийся мощным антиоксидантом. Авторитетный украинский эксперт в области здорового питания объяснила, для кого помидоры особенно рекомендованы к употреблению и почему. Об этом диетолог Светлана Фус рассказала в своем Facebook. Пигмент ликопин, который и придает помидорам их "фирменный" красный цвет, в организме человека не синтезируется, однако поступает только с едой. "Основным его источником является томаты – до 80% от общего потребления", – отмечает специалист. В помидоре может содержаться от 5 до 50 мг/кг, в зависимости от сорта овоща (чем краснее – тем этого пигмента больше). Какие функции выполняет ликопин: защищает клетки организма от свободных радикалов, не разрушается при нагревании и усваивается с жирами, профилактика катаракты и возрастной макулярной дегенерации (болезнь сетчатки глаз у пожилых людей), снижает риск развития атеросклероза, помогает коже оставаться упругой. "Ликопин будет особенно полезен курящим людям или людям, работающим на вредном производстве", — говорит диетолог. Кому не следует налегать на помидоры Также эксперт обращает внимание, что у помидоров практически нет побочных действий и противопоказаний. Но все же в некоторых случаях и при ряде особенностей организма с этими плодами нужно соблюдать осторожность. Это касается: людей с аллергической реакцией, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях суставов, аутоиммунных заболеваниях. Напомним, ранее врачи выяснили, какой сорт помидоров в разы полезнее других. А также мы писали, какой способ поможет сохранить эти овощи надолго свежими.