Совместный координационный центр в рамках Черноморской зерновой инициативы разрешил выход из украинских портов еще трех судов, перевозящих в общей сложности 58 041 тонну кукурузы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН. Суда, получившие разрешение на проход через морской гуманитарный коридор, отправятся в плавание сегодня, 5 августа. Сухогруз Polarnet, стоящий на якоре в порту Черноморска, направится в Карасу, Турция. Судно Navistar выйдет из Одесского порта с кукурузой, предназначенной для погрузки в Рингаскидде, Ирландия. Сухогруз Rojen, стоящий на якоре в Черноморске, пройдет в британский транспорт. Ожидается, что все три судна выйдут из своих портов в пятницу утром. Сроки могут изменяться в зависимости от готовности экипажа, погодных условий и других непредвиденных обстоятельств. Совместный координационный центр также проведет инспекцию сухогруза Fulmar S, следующего в Черноморске. В настоящее время Fulmar s находится на якорной стоянке в зоне обзора северо-западнее Стамбула. Напомним, первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта 1 августа. Впоследствии его инспектировали в Стамбуле. Группа инспекторов поднялась на борт Razoni, первого зерновоза, покинувшего украинские порты. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.