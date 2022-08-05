Российская армия выпустила по Запорожской области в ночь на 5 августа несколько ракет. Сообщается, что прилеты зафиксированы рядом с областным центром. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха. Старух подчеркнул, что, по предварительной информации, в результате ракетного удара обошлось без жертв. Глава ОВА также призвал соблюдать все правила поведения при воздушной тревоге. Напомним, войска РФ опрокидывают понтонный парк в направлении Запорожья. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.