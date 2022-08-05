Размер доплаты за сверхурочный стаж зависит от продолжительности страхового стажа и размера пенсии. Надбавка исчисляется по формуле закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ. Законом определено, что за каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% от размера пенсии. Но размер надбавки должен быть не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту (не более прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность). Пример Размер пенсии женщины, исчисленный по формуле с учетом страхового стажа 45 лет 7 месяцев, составляет 2800 грн. Она имеет 15 лет стажа более 30 лет. За 15 лет сверхурочного стажа к пенсии начисляется доплата в размере 15%. Поскольку размер пенсии, исчисленный с учетом приобретенного стажа и заработка (2800 грн), превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (2027 грн), то доплата исчисляется с такого прожиточного минимума. Итак, размер доплаты за сверхурочный стаж – 304,05 грн (2027,00 грн х 15%, где: 2027,00 грн – прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, с 01.07.2022). "Если размер пенсии, исчисленный по формуле, не превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, то размер доплаты определяется исходя из исчисленной пенсии", — говорится в сообщении. В ПФУ напомнили, что пунктом 41 Заключительных положений закона сохранено право на установление доплаты за сверхурочный стаж у мужчины более 25 лет, у женщины – более 20 лет, если им пенсии назначены до 01.10.2011 и они не перечислялись с учетом заработной платы, приобретенной после назначение пенсии. Напомним, средний размер пенсии за II квартал 2022 вырос на 67,0 гривен до 4437,45 гривен. С начала года пенсии выросли на 445,92 грн. (на 11,2%). При этом официальный уровень инфляции составил 17,4%. Число пенсионеров составило 10,8 млн человек. Чаще пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.