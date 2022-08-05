Сегодня, 5 августа, погода в Украине будет жаркой. При этом на Левобережье ожидаются грозовые дожди и шквалы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, дожди с грозами и местами со шквальным ветром пройдут на востоке и юге, а также в части северных и центральных областей. На остальной территории нашей страны будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +16+18, днем +26+29 градусов; на западе ночью +14+18 градусов, а днем +29+32; в восточных областях ночью +16+19, днем +26+28 градусов; на юге страны ночью +17+20 градус, а днем +27+29; в центральных областях ночью +15+18, днем +25+27 градусов. Погода в Киеве В столице сегодня ожидается грозовой дождь, возможны шквалы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15+18, а днем +25+29 градусов. Напомним, синоптики предупреждали, что Киев и область могут накрыть грозу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.