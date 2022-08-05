5 августа 2022 православные христиане чествуют Почаевскую икону Божией Матери, а по народному календарю отмечается праздник Тихона Бессонника. Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела – читайте ниже в нашем материале Styler. 5 августа верующие чтят память мученика Трофима. В народе этот праздник еще называют Трофимом Бессоником. Такое название праздник 5 августа получил, потому что с самого утра до поздней ночи крестьяне работали в поле и на огороде, занимались сельскохозяйственными работами. 5 августа также отмечается День Почаевской иконы Божией Матери. Почаевская икона Божией Матери – это наиболее почитаемая святыня у православных христиан. Известно, что икона около 400 лет находится в Почаевской Лавре Тернопольской области. День Трофима Бессоника называли также праздником Калинки-Малинки, потому что молодежь и взрослые отправлялись собирать созревшую малину и калину. На Руси очень ценили калину, поскольку из нее готовили всевозможные снадобья и настойки, применяли ягоды как кровоостанавливающее средство и использовали в кулинарии. Главные приметы 5 августа Осадки на Трофима – к хорошему урожаю. Утром накрыл туман – будет много грибов. Филин издает громкие звуки-до холодов. Вечером 5 августа по земле стелется туман – жди хорошей погоды. На рассвете ярко светят звезды – скоро начнутся дожди. Чем громче кричат птицы, тем теплее будет зима. Что нельзя делать в этот день Сегодня нельзя долго спать, потому что удача в делах отвратится от человека. Нельзя работать в поле и огороде во второй половине дня. Ребятам запрещалось ходить в лес, чтобы не встретить русалок. Нельзя есть калину и рубить ее ветки. Это принесет беду и болезни. Нельзя проявлять жадность, унывать и ругаться. 5 августа День ангела отмечают люди с именами: Трофим, Виталий, Андрей, Федор, Михаил, Анна. Читайте также обо всех церковных праздниках августа 2022 года. Также вам будет интересно, кого поздравить с именинами и как правильно назвать ребенка в августе.