В Пентагоне приняли решение оставить на неопределенное время авианосец USS Ronald Reagan у берегов Тайваня для наблюдения за ситуацией из-за военных учений Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico. В Белом доме заявили, что не намерены обострять ситуацию вокруг Тайваня, но и покидать воду Тайваня пока не планируют. В ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин начал обучение с боевыми стрельбами, запуском ракет и маневрами военных кораблей вокруг острова. Напомним, ранее стало известно, что Китай проводит военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия, в частности гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.