Компания Samsung – признанный во всем мире лидер в области цифровой и бытовой техники, включая и телевизоры, которые популярны во всем мире. Особым спросом пользуются телевизоры с диагональю 43 дюйма, представляющие собой универсальный вариант. Это достаточно большой экран, позволяющий в полной мере наслаждаться изображением, но все же компактный. Такой телевизор можно удобно разместить и в гостиной, и в спальне, и даже на кухне. Приобрести телевизор Samsung в «Фокстрот» может любой покупатель, ведь эта линейка включает разнообразные модели – от премиальных до бюджетных. Все модели оснащены дополнительными функциями.

Телевизоры со Смарт-ТВ

Модели этой категории пользуются большим спросом – ведь наличие «умных» функций позволяет и выходить в сеть, и смотреть стриминговые сервисы. Среди телевизоров 43 есть немало подобных моделей:



UE43TU7170U LED очень реалистично передает цветовые оттенки, имеется панель распознающая консоль автоматически, что порадует геймеров, телевизор удобно монтируется на стену.

UE43NU7400U в плоском, изящном корпусе, не занимающим много места, оснащен множеством технологий, включая Bluetooth, голосовые команды, тройной тюнер, Wi-Fi, частота 60 Гц гарантирует отсутствие артефактов в динамичных сценах.

QE43Q60A оснащен двойной подсветкой Dual LED, квантовые точки обеспечивают цветовой объем на 100%

Все модели данной категории способны к анализу просмотренного контента и поисковых запросов.

Телевизоры с Full HD

Телевизоры с технологией Full HD обеспечивают высокую четкость, вдвое превышающую HD. Модельный ряд разнообразен:



UE43T5202AU оснащен разъемами USB и HDMI, а также тюнерами цифровыми, позволяющими просматривать вещание в цифровом формате;

UE43T5300AUX позволяет просматривать телеканалы спутниковые, не устанавливая дополнительное оборудование – этому способствуют встроенные тюнеры, Contrast Enhancer, усиливающая степень контрастности, придает изображению дополнительную глубину;

UE43J5202A имеет модуль Wi-Fi для выхода в Интернет, функционирование светодиодов регулируется в соответствии с яркостью, что обеспечивает естественность передачи цветовых оттенков с высокой контрастностью.

Преимущества телевизоров с Full HD становятся очевидными не только в процессе просмотра фильмов, но и во время игр.

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