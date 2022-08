Утром 5 августа в бухту в оккупированном Севастополе вошел частично обгоревший корабль Черноморского флота России. Источник: проект "Крым.Реалии" издание "Радио Свобода" и военно-морской эксперт HI Sutton в Twitter Подробности: По информации корреспондента "Радио Свобода" в Крыму, около 09:15 в Севастопольскую бухту вошел патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ. Его правый борт был обгорел в районе корма. Также на корме была замечена армейская пусковая установка зеленого цвета. С помощью буксиров он пришвартовался у Куриной пристани в 09:30. 4 августа военно-морской эксперт HI Sutton сообщил, что корабль РФ вблизи оккупированного Севастополя начал выпускать дымовой занавес, а затем его окутал черный дым. По мнению эксперта, россияне пытались замаскировать корабль, но это не спасло от украинской ракеты и именно поэтому его окутал черный дым.

***BREAKING*** Videos из другого важного удара действий(s) off Crimea today. Понятно, что Украина — это # российская битва в северной части Crimea (dark smoke ). Russian patrol ship near Sevastopol in second images, unclear what is going on Awaiting further clarity pic.twitter.com/rfzW5hbzZO — HI Sutton (@CovertShores) August 4, 2022