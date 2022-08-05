Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий в ответ на украинские контрнаступления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Москва все чаще опрокидывает личный состав и технику в Херсонскую и западную области, жертвуя захватами Славянска и Северска, которые они, похоже, покинули. Оккупанты также отправят военную технику, в частности артиллерию и авиацию, в Крым из других регионов Украины. Российская армия, похоже, реагирует на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирает цели, на которых сосредоточить свои усилия. Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, пожалуй, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны. Напомним, официально уже подтверждены 53 населенных пункта, которые уволены в Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.