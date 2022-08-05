Япония предоставит Украине еще около десятка беспилотников с камерами слежения. Токио также поставит Киеву несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today. Помощь в Украину будет отправлена уже в середине августа. В июне Япония поставила около 30 беспилотников-разведчиков, которые, по словам официальных лиц, не числятся оборонным оборудованием, поскольку предназначены для коммерческого использования. С началом военной агрессии России в Украине Япония начала в марте передавать оборонительное снаряжение, в том числе бронежилеты, а также защитные маски и одежду от химического оружия. В марте правительство пересмотрело правила передачи оборонной техники, чтобы сделать такие поставки возможными. Ранее сообщалось, что Япония призвала Россию исключить районы вокруг Курильских островов для проведения военных учений, считающихся спорной территорией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.