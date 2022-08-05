Южная Корея запустила свой первый лунный орбитальный аппарат в пятницу и планирует высадить автоматическую станцию в месяц до 2030 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Лунный орбитальный аппарат Korea Pathfinder запущен на ракете SpaceX Falcon 9 со станции космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Первоначально запуск был запланирован на прошлую среду, но был отложен из-за неустановленной проблемы с техническим обслуживанием ракеты SpaceX. Если запуск пройдет успешно, то Южная Корея станет седьмым исследователем Луны и четвертым в Азии после Китая, Японии и Индии. Южная Корея стремится отправить зонд в месяц до 2030 года и присоединиться к девяти странам, работающим над проектом Artemis, направленным на возвращение в месяц к 2024 году. 678-килограммовый аппарат выйдет на орбиту Луны в декабре, прежде чем начать годовую наблюдательную миссию, включая поиск места посадки и тестирования космических интернет-технологий. Ранее сообщалось, что Южная Корея выделила 1,2 миллиона долларов в поддержку безопасной работы атомных электростанций Украины, находящихся под военной угрозой на фоне продолжающейся войны с Россией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.