6 августа православная церковь чтит память святых – Бориса и Глеба. Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела – читайте ниже в нашем материале Styler. Отцом Бориса и Глеба был великий князь Киевский Владимир Святославич. После смерти отца между Его сыновьями разгорелась борьба за престол и земли. В настоящее время есть две версии, кто именно приказал убить братьев. Одна из них утверждает, что они погибли по приказу сводного старшего брата Святополка Окаяного. В другой говорится, что виновником их смерти был Ярослав Мудрый, который был тоже их сводным братом. За то, что они смиренно приняли мученическую смерть от единоверцев, церковь причислила Бориса и Глеба к лику святых. Канонизировали братьев потому, что не раз была доказана чудотворная сила их мощей. Наши предки собирали ягоды на пироги, варенье, компоты и для сушки. Делались запасы березовых веников для бани. Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, что наши предки в этот день следят. Главные приметы дня. Считалось, что на Бориса и Глеба созревает хлеб. Средняя суточная температура упала ниже +15ºC, значит, пришло время собирать черемуху. Если солома жата в этот день, значит, крыть дома ею нельзя, потому что либо ветром снесет, либо молния попадет. Если на 6 августа приходится полнолуние, погода в этот день будет такой же до конца лета. Что сегодня нельзя делать Нельзя работать в саду или поле. Нельзя совершать необдуманные поступки. Нельзя давать деньги взаймы. Нельзя много разговаривать. Сегодня день ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Роман, Николай, Илларион, Иоанн, Давид, Глеб, Борис, Афанасий, Анатолий, Кристина. Читайте также обо всех церковных праздниках августа 2022 года. Также вам будет интересно, кого поздравить с именинами и как правильно назвать ребенка в августе.