Украинские военные за 5 августа на южном направлении ликвидировали 79 российских солдат, четыре танка Т-72 и две самоходные гаубицы "Мста-С". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". Кроме того, ВСУ вывели из строя артустановку, радиолокационную станцию и командно-штабную машину, а также 10 единиц бронированной и 11 экземпляров автомобильной армейской техники. Напомним, РБК-Украина писала о потерях России в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 150 кафиров. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.