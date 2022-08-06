Российским оккупантам в ближайшие месяцы точно не удастся захватить Николаев. Город находится под надежной защитой украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Николаевской ОВА Виталия Кима изданию "Главком". По словам чиновника, успешные контратаки ВСУ на юге Украины исключают возможность существенного продвижения врага в регионе. Россиянам сейчас трудно думать о наступлении, поскольку они страдают от точных обстрелов из систем HIMARS и другого западного вооружения. "Возможно, у них есть план где-то через полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально", — отметил Ким. Напомним, Николаев вводит затяжной комендантский час, который продлится включительно до 05:00 понедельника, 8 августа. К слову, украинские военные поразили два пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке.