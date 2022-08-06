Правительство Италии приняло решение предоставить Украине льготный кредит на 200 миллионов евро. Все деньги пойдут на зарплату учителям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина, которую цитирует украинского министра финансов Сергея Марченко. По словам должностного лица, кредит предоставляется сроком на 15 лет со льготным периодом отсрочки погашения 7,5 года. "Сегодня (5 августа – ред.) я рад подписать новый кредитный договор, который поможет украинскому правительству сохранить финансовую стабильность и продолжить обеспечивать первоочередные социальные расходы", — заявил Марченко. Он добавил, что правительство Италии было одним из первых, кто поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. Напомним, в Европейской комиссии предложили предоставить Украине финансовую помощь в размере 8 миллиардов евро путем сочетания грантов и ссуд. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.