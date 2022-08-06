Канада запретит импорт пистолетов с 19 августа. Эта мера будет действовать до тех пор, пока парламент не примет новые строгие правила оборота оружия в стране, включая постоянный запрет на ввоз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. Премьер-министр Джастин Трюдо предложил закон, известный как законопроект C-21, спустя несколько дней после стрельбы в начальной школе Техаса в мае, в результате которой погиб 21 человек. Законопроект сделает невозможным покупку, продажу, передачу или импорт пистолетов в любую точку страны. В отличие от США, владение огнестрельным оружием не закреплено в Конституции Канады, но огнестрельное оружие по-прежнему популярно, особенно в сельских районах страны. Ранее мы писали, что Канада намерена направить 225 военных инструкторов в Великобританию для обучения украинских военнослужащих. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.