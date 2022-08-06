Новым законом о оптимизации трудовых отношений предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю. Но только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Минэкономики к закону 2352-IX. Как отмечается в комментарии, обновленная редакция уточняет, что увеличение продолжительности рабочего времени в период военного положения до 60 часов в неделю является правом работодателя и не предусматривает установления такой продолжительности для всех в обязательном порядке. Вместе с тем, изменениями определено, что такое решение может быть принято исключительно в отношении организации труда работников, занятых на объектах критической инфраструктуры. Объектами критической инфраструктуры в соответствии со статьей 1 закона "О критической инфраструктуре" являются объекты инфраструктуры, системы, их части и их совокупность, которые важны для экономики, национальной безопасности и обороны, нарушение функционирования которых может нанести вред жизненно важным национальным интересам , отметили в министерстве Напомним, законом об организации трудовых отношений в условиях военного положения, принятым в марте 2022 года, было установлено, что нормальная продолжительность рабочего времени работников в период военного положения не может превышать 60 часов в неделю (вместо 40 часов). Однако увеличение продолжительности рабочего времени было правом, а не обязанностью работодателя. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.