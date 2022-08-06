Российские оккупанты вывели два надводных и два подводных носителя крылатых ракет "Калибр" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам выросла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Украинские военные отмечают, что в акватории осталось 9 боевых кораблей и катеров, маневрирующих у крымского побережья. Остальные укрываются в пунктах базирования. "На боевом дежурстве 2 надводных и 2 подводных носителя крылатых ракет типа "Калибр", а также 1 ВДК", — указали в ОК "Юг". Следовательно, угроза ракетных ударов и артиллерийских обстрелов в зоне достижения вражеского вооружения остается актуальной, как минная опасность в прибрежных водах. Наши воины призывали не пренебрегать мерами безопасности и четко и быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги. Напомним, украинские военные "уничтожают пачками" элитные подразделения воздушно-десатных войск российских оккупантов в Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.