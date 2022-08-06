Тайвань 5 августа запустил сигнальные ракеты в пределах своего воздушного пространства. Таким образом, он предупредил семь БПЛА и нераспознанные самолеты, пролетавшие над его отдаленными островами Цзиньмэнь и Мацу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В министерстве обороны Тайваня отметили, что войска страны находятся в состоянии повышенной готовности в обоих районах, расположенных недалеко от побережья материкового Китая. Напомним, ситуация вокруг Китая и Тайваня обострилась после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. К слову, в день приезда политики китайская армия начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Детальнее о том, почему визит Пелоси на Тайвань так раздражает Пекин и может ли в Восточной Азии вспыхнуть Третья мировая война – в материале РБК-Украина.