Правительство Японии обратилось к двум крупнейшим промышленным альянсам с просьбой присоединиться к новому оператору нефтегазового проекта "Сахалин-2" на Дальнем Востоке России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Todaу. Запросы в Mitsui & Co и Mitsubishi Corp, в настоящее время владеющие долями в проекте, поступили после того, как в конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о захвате контроля над проектом с созданием новой операционной компании. Согласно Указу, иностранные инвесторы должны в течение месяца подать заявку на сохранение своих долей в новой компании после ее создания. "Мы будем работать с государственным и частным секторами для защиты интересов компаний и обеспечения стабильных поставок сжиженного природного газа", — заявил на пресс-конференции министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Хагиуда сказал, что ранее в пятницу он встретился с президентом Mitsui Кеничи хори, чтобы лично попросить его рассмотреть возможность присоединения к новому проекту, добавив, что министерство обратилось с аналогичной просьбой к Mitsubishi. Mitsui и Mitsubishi владеют 12,5% и 10% акций проекта соответственно. Годовая мощность Сахалина-2 составляет около 10 миллионов тонн СПГ, при этом Япония импортирует около 6 миллионов тонн. Британская компания Shell PLC, которой принадлежит около 27,5% акций проекта, заявила 28 февраля, что выйдет из совместного предприятия "Сахалин-2" с "Газпромом" после вторжения России в Украину. "Газпрому" принадлежит около 50 процентов акций проекта. Ранее сообщалось, что Япония призвала Россию исключить районы вокруг Курильских островов для проведения военных учений, считающихся спорной территорией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.