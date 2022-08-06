В Украину сегодня, 6 августа, возвращается жара. Днем столбики термометров покажут до +33 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков сегодня почти во всех регионах будет сухо. Небольшие местные дожди прогнозируются только в Херсонской и Запорожской областях. Ветер преимущественно восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +16+19, днем +28+31 градус; на западе ночью +14+17 градусов, а днем +29+34; в восточных областях ночью +16+19, днем +31+33 градуса; на юге страны ночью +17+20 градусов, а днем +28+31; в центральных областях ночью +15+19, днем +29+32 градуса. Погода в Киеве В столице сегодня осадков не прогнозируется, возможна переменная облачность. Ветер восточный до 10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16+19, а днем +28+31 градус. Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.