Гороскоп на август 2022 года расскажет о знаке Зодиака, который ожидает много любовных приключений, свиданий, романтических моментов и сюрпризов. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Этот знак – Близнецы! Астролог прогнозирует представителям знака Зодиака любовь на расстоянии или многочисленные свидания, связи в поездках. Вероятна даже интимная связь с другом. Возможно, любовные отношения с младшим по возрасту человеком. "У Близнецов в августе 2022 года значительно возрастет роль общения, может измениться приятельское окружение. В зависимости от аспектации общения может быть легким или приносить трудности. Вы завяжете полезные знакомства, связи", — добавила астролог. Этот период отмечен рядом более или менее крупных перемещений, поездок, играющих определенную роль для будущего. "Вы попробуете оптимизировать себя. В августе 2022 г. будет достаточно большой круг общения, по сравнению с прошлым периодом", — прогнозирует Арина Артуровна. Есть указания на получение легкой, приятной работы или увлеченность любимым занятием. Творческий подход к работе и оценка результатов труда со стороны влиятельных лиц. Возможно приобретение особого статуса на работе. Будут и опасные моменты Вероятна тайная рознь с кем-нибудь, зависть, интриги. "Вас могут выгнать откуда-то или так же может быть добровольное изгнание, стремление к уединению, жизнь вдали, добровольно-принудительное изменение места жительства, эмиграция, период тяжелых испытаний морального и физического плана, которые нужно пройти с честью и без потерь", — подытожила эксперт. . Также астролог предупредила о переломных и важных событиях, ожидающих нас в августе. Ранее эксперт дала подробный прогноз на август 2022 года для каждого знака Зодиака.