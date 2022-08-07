7 августа православная церковь отмечает Успение праведной Анны-матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела – читайте ниже в нашем материале Styler. Анна была супругой святого Иоакима, которому она родила дочь после долгих лет бездетного брака. Жили супруги в Назарете Галилейском. В народе сложились поверья, что если на Анну утро холодное, то вскоре наступит плохая погода. С этого дня начинаются холода, лето идет к своему завершению. В народе ходит легенда, что 7 августа могут быть заморозки, организуемые злой духом хвороста. Он может входить во двор и начинать морозить землю, а люди в возрасте начинают часто болеть. Наши предки на Анну летнюю ходили и собирали грибы, а так же выкапывали картошку. И именно из этих овощей готовили вкусный ужин. Главные приметы этого дня Аисты в стае собираются или муравьи увеличивают муравейники – до ранней и холодной зимы. Большой урожай желудей – до теплой зимы. Черемуха плодоносит – до ранней осени. Иней на окнах – в октябре заморозки начнутся. Роса замерзла на лугу – зима будет очень холодной. Что нельзя делать 7 августа В этот день запрещено ругаться, конфликтовать и жадничать. Не выходите на улицу ночью, чтобы не стать жертвой нечисти. Нельзя обижать, а тем более употреблять в пищу лошадей, иначе можно навлечь на себя серьезные неприятности. Не меняйте в этот день постельное белье чистое. Кто празднует День ангела 7 августа именинники: Александр, Анна, Ираида, Макар, Николай. Читайте также обо всех церковных праздниках августа 2022 года. Также вам будет интересно, кого поздравить с именинами и как правильно назвать ребенка в августе.