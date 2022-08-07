Улитки обычно встречаются в саду или на огороде. Эти вредители наносят растениям большой вред. Они питаются молодыми растениями с нежной текстурой, цветами и плодами. Также улитки могут атаковать рассаду. Об этом пишет Sante Plusmag. Как избавиться от улиток Кофейная гуща Эксперты рекомендуют посыпать кофейной гущей у основания пораженных растений и это поможет избежать попадания улиток на другие растения. Пиво Можно наполнить емкость пивом и поставить ее у растений. Улиток привлекает пиво, поэтому они утонут в жидкости. Растения Некоторые растения эффективно отпугивают улиток. Это касается цикламена, бегонии, настурции, лаванды или мяты. Эти растения можно выращивать рядом с растениями, на которых нападают улитки. Также можно использовать для приготовления воды для полива, которая защитит растения. Для этого размочите одно или несколько растений в десяти литрах воды и полейте раствором растения, которые нужно защитить. Мульчирование почвы Чтобы воспрепятствовать перемещению улиток и не дать им приблизиться к вашим растениям, желательно установить мульчу в зараженных местах. Это можно сделать из льняных паеток или стручков какао. Кабачки Улитки любят питаться кабачками. Вы можете срезать половину кабачка и оставить его в своем саду. Улитки будут питаться этим овощем и это позволит вам легко увлечь их и избавиться. Ранее мы сообщали, как избавиться от муравьев в доме и на огороде. Также мы писали, что делать при укусах насекомых и пауков летом.