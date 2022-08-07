Днепр и Харьков – центры аэрокосмической отрасли, там и удалось собрать уникальную команду, способную решать любые задачи по созданию БПЛА для нужд ЗСУ. Кроме того, над проектом трудятся и иностранные специалисты.

Инициатор проекта Владимир Яценко, — «По образованию я инженер-радиофизик. Мое хобби — авиация, я пилот вертолета. Но, небо закрыто для гражданской авиации, поэтому создание беспилотника — это продолжение моего хобби, которое переродилось в серьезный проект».

В настоящее время изобретатели создали универсальный прототип, который модифицируется для нужной боевой задачи в течение часа — от тактической (разведчик или ударный дрон) до оперативной (работа на больших расстояниях от линии фронта с тем же функционалом).

«Мы поставили себе задачу сделать очень дешевый и очень эффективный БПЛА, специально приспособленный для решения боевых задач. Есть такой показатель – вероятность преодоления РЭБ и ПВО противника. По расчетам он у нас один из лучших из-за применения новых технологий, а его дешевизна нивелирует ущерб от его потери при выполнении боевого задания. У нас был случай, когда один из беспилотников, который мы передали ВСУ, оккупанты 10 дней не могли сбить средствами ПВО. Чтобы его уничтожить, они использовали ракету БУК. Представьте себе — простая практически базовая модель БПЛА, которая стоила не более $5000, заставила врага потратить ракету ценой $200 000», — рассказал Яценко.

Испытание беспилотника уже завершено, в разработке тестировался искусственный интеллект. «Уже есть первые результаты, сейчас работа ведется над оптимизацией — с задачей должен справляться бортовой компьютер с ограниченными вычислительными возможностями. Задача непосредственно искусственного интеллекта — распознавание потенциальных целей в режиме реального времени с передачей координат ударным дронам, работающим в группе с разведчиком, и оператору БПЛА для принятия решения», — объясняет изобретатель.

Владимир Яценко объяснил, что собранная им команда отказалась от идеи делать БПЛА на базе имеющихся планеров и сделала проект с нуля. «Подход был такой же, как при проектировании больших самолетов: полностью электронная модель, которая тестируется на специальных программах-симуляторах, и только после этого реальное производство», — говорит он.

Конструктор вместе с группой инженеров из Днепра производит разные модификации беспилотников благодаря специальной «начинке». «Этот контейнер очень похож на медицинский но его назначение противоположное – мы произвели модификацию нашего беспилотника для 20 зарядов ВОГ-17М. Двадцать подарков оркам мы доставим точно по назначению», – объясняет Яценко. «Скажу так, у меня очень много запросов на продажу, но я для себя принял решение, что мы не продаем, а передаем наши аппараты в правильные подразделения, где они будут использоваться максимально эффективно», — пояснил он.Сподобалася стаття! Підтримай проект BuildingTech!50% коштів іде на закупівлю спорядження для ЗСУ!

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Источник: Володимир Яценко