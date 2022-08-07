Усиленный комендантский час в Николаеве перестанет действовать уже с завтрашнего дня, 8 августа. Жители смогут свободно передвигаться по городу с 05:00 утра. Все что известно о затяжном комендантском часе в Николаеве и причинах его введения – в материале РБК-Украина. Город закрыли на выходные Глава Николаевской области Виталий Ким в пятницу после обеда заявил, что подписал указ, согласно которому 5 августа в 23:00 затяжной комендантский час начинается и 8 августа в 05:00 заканчивается. Фактически, как объяснил Ким, Николаев закрыли на выходные полностью, разрешив горожанам прогулки с детьми только у своих домов, а также выгул собак. При этом необходимо иметь при себе документы. Что с транспортом Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что транспорт в городе во время выходных (соответственно 6 и 7 августа не будет работать). А как только комендантский час закончится, транспорт возобновит свою работу по графику. Почему город закрыли Отметим, как еще раньше заявлял Ким, город планируют на время закрыть с целью выявления предателей и коллаборантов. Так, проведение спецоперации по поиску людей, помогающих российским военным, анонсировал глава Николаевской ОВ еще во время видеообращения 20 июля. Перед этим Ким сообщал, что сообщения об изменниках горожане активно присылают и каждое такое обращение будут "отрабатывать". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.