В муниципалитете Матансас на западе Кубы попадание молнии повлекло за собой масштабный пожар в одном из резервуаров нефтехранилища. В результате возгорания погиб один человек и еще 120 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Пламя возникло в резервуаре вместимостью 50 тысяч тонн нефти, который к моменту удара молнии был заполнен наполовину. Впоследствии сильный ветер направил огонь на еще один резервуар с такой же емкостью с большим объемом горючего. Пожарные пытаются охладить поврежденный резервуар, чтобы предотвратить распространение пожара. Власти страны обратились с просьбой о помощи в соседние страны, в частности, Мексику и Венесуэлу. Один человек погиб По предварительным данным, известно об одном погибшем, 121 раненом и 17 пропавших без вести. Среди пострадавших – пятеро в критическом состоянии, трое – в тяжелом. Более 1300 человек были эвакуированы из опасной зоны К слову, во время пожара пострадал министр энергетики Кубы Николас Арронте Крус. Он находился на месте событий, когда пламя перекинулось на второй резервуар с нефтью, вызвав взрывы, и получил ранения. Напомним, в Таиланде в провинции Чонбури вспыхнул ночной клуб. В результате трагедии по меньшей мере 13 человек погибли, а еще около 40 пострадали.