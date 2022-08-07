Погода в Украине сегодня, 7 августа, частично ухудшится. Ненастье ожидается на западе, местами в центральных и северных регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине переменная облачность. В западных, днем и Винницкой и большинстве северных областей умеренные, местами значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер восточный, в западных и северных областях с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +17+19, днем +26+30 градусов; на западе ночью +15+20 градусов, а днем +24+31; в восточных областях ночью +16+18, днем +30+33 градуса; на юге страны ночью +18+20 градусов, а днем +31+34; в центральных областях ночью +17+19, днем +28+31 градус. Погода в Киеве Сегодня в столице погода ухудшится. Ночью без осадков, днем умеренные, а местами сильные дожди, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Напомним, вчера синоптики предупреждали о непогоде в Украине в некоторых областях.