Российские оккупанты используют захваченные АЭС с целью сыграть на опасениях Запада относительно возможности ядерной катастрофы в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Враг также пытается подорвать волю Европы и США к оказанию военной поддержки украинскому контрнаступлению и использовать АЭС как ядерный щит для предотвращения ударов Украины по российской силе и технике. Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. Возникла угроза распыления радиоактивных веществ. Президент Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома". ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал Россию пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ. МАГАТЭ же заявило, что стрельба россиянами атомной электростанции свидетельствует о реальном риске ядерной катастрофы.