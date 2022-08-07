Российские оккупанты не оставляют попыток взять под контроль Пески в Донецкой области. Однако постоянно терпят неудачу. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). По оценкам экспертов, единственное на что смогли захватчики — захватить окрестности поселка. На это указывают геолокационные кадры боевиков так называемой ДНР. "Российские войска, вероятно, контролируют только юго-восточные окраины Песков", – отметили в ISW. Ключевые выводы аналитиков: Российские войска, вероятно, сохраняют взрывчатку и мины на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее и, возможно, заменяли части станции. Российские войска также могут обстреливать украинские позиции ракетами с территории или вблизи завода. Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска и к востоку и югу от Бахмута. Российские войска совершили серию наземных атак, пытаясь прорвать украинские оборонные линии к северу, западу и югу от Донецка. Российские войска не проводили наступательных действий на юге Украины и продолжали принимать оборонные меры. Продолжающаяся украинская партизанская деятельность и гражданское сопротивление пугают врага, поскольку он продолжает готовиться к интеграции оккупированных территорий в РФ после будущих фиктивных "референдумов" об аннексии. РосСМИ пропагандировали трудовые лагеря, репрессии и расстрелы украинских партизан и мирных жителей, отказывавшихся сотрудничать с назначенными Россией чиновниками на оккупированных украинских территориях. Напомним, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко ранее заявил, что ВСУ контролируют Пески. На линии фронта регулярно продолжаются обстрелы. По его словам, оккупанты планируют захватить Пески, чтобы обойти Авдеевку с юга и продолжить наступление. Украинские военные знают о планах врага и делают все, чтобы этого не допустить.