Сенат США рассматривает пакет инициатив по понижению инфляции на 400 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Верхней палаты Конгресса США. В частности, согласно законопроекту предполагается снизить государственные расходы на здравоохранение для граждан, а также по защите климата. Кроме того, Сенат хочет увеличить налоги для крупного бизнеса, в первую очередь для крупнейших американских корпораций. Путем повышения налогов и сокращения расходов планируется обеспечить необходимые для снижения инфляции денежные средства. По инициативе подобных предложений выступила Демократическая партия. Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть с начала августа упали до самого низкого уровня с февраля после того, как ОПЕК+ согласилась повысить целевой показатель добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, что составляет около 0,1% мирового спроса на нефть. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.