"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 7 августа. Он будет ехать из Покровска Донецкой области во Львов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ. Поезд 234/233 по маршруту Покровск – Днепр – Львов, согласно расписанию, отправится в 16:30. Однако в "Укрзализныце" отметили, что время отправления и прибытия поездов может меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании. Напомним, жители Донецкой области призвали срочно эвакуироваться. Ведь российские оккупанты продолжают разрушать инфраструктуру. Люди рискуют остаться без электричества, воды, тепла, связи, лекарства и пищи.