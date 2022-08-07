Российские оккупанты в ночь на 7 августа атаковали ракетами Харьков. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное Харьков". Стоит отметить, что враг атаковал город уже второй раз с начала суток. Харьковчане пишут в соцсетях, что на этот раз было не менее 6 ударов. Мэр Игорь Терехов отметил, что, по предварительным данным, ракетами обстреляны Новобаварский и Немышлянский районы. "Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — добавил он. В Харькове и области объявлена воздушная тревога. Граждане должны немедленно пройти в укрытие и находиться там до сигнала об отбое. Напомним, около полуночи 7 августа в Харькове сработали системы оповещения, а через несколько минут раздались взрывы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.