В Николаеве утром 7 августа прогремели взрывы. Причина взрывов пока неизвестна, но, вероятно, город снова подвергся российским обстрелам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Сейчас другой информации о ситуации в Николаеве нет, жителей просят оставаться в укрытиях. Перед взрывами в городе и в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Напомним, вчера ночью оккупанты ракетами обстреляли Николаев. Была информация о тяжелораненых в результате вражеских ударов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.