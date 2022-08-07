Компания Google сообщила российской госкорпорации "Ростех" о блокировании ее YouTube-канала в связи с санкциями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС". Как заявляет прессслужба в "Ростехе", госкорпорация была готова к возможному удалению канала и заранее перенесла все ролики на российскую платформу для просмотра видео Rutube. "Сегодня Google сообщил о блокировке YouTube-канала "Ростеха" в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках, который смотрели почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год", — говорится в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что Twitter и YouTube начали игнорировать запросы о блокировании российской пропаганды и публикаций в социальных сетях. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.