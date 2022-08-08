Доктор Евгений Комаровский объяснил, что делать при панических атаках на фоне продолжающейся войны с ее ужасами, как отвлечься от тревоги и не замыкаться в депрессии и дал советы о психическом здоровье. Об этом известный педиатр и ведущий рассказал в интервью Максу Назарову в передаче Да, это да. По словам заслуженного врача Украины, чтобы избавиться от панических расстройств есть три варианта действий. Вариант первый – это ограничение отрицательной информации. "Понятно, что это очень часто звучит как теория. Потому что погруженный в новостную повестку человек не может не читать новости и не смотреть мерзкие видео в сетях", — отметил Комаровский. Второе – нужно стараться максимально занять физическое тело. Доктор отмечает, что необходимо отрываться от подобного контента о боевых действиях и обстрелах, разрушенных домах и жертвах, и заниматься интенсивной активной деятельностью. Например, брать в руки лопату, велосипед, становиться на беговую дорожку. В этом контексте Комаровский соглашается, что спорт и физическую нагрузку спасают от депрессии, называет это рабочей теорией. При этом врач считает, что во время войны спорт можно заменить другим видом деятельности. "Всегда есть, куда направить физические усилия — помогать волонтерам, грузить вагоны, развозить, пахать, копать окопы, разбирать завалы… Всегда есть чем заняться физически. Но надо очень сильно физически уставать", — говорит доктор. Третье – поход к специалисту. Здесь Комаровский обращает внимание на определенные вредные предрассудки, укоренившиеся в обществе. "У нас поход к психологу или психиатру – это стыдно на уровне ментальности", – сетует педиатр. При этом, добавляет Комаровский, во всем мире лечить депрессию и паническое расстройство может любой дипломированный врач. Напомним, ранее доктор Комаровский высказался о синдроме длительного сдавления и правилах оказания первой помощи пострадавшим при завалах и разрушении зданий. А также недавно он рассказал, куда делась "зараза"-коронавирус в Украине.