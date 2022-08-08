Гороскоп с 8 по 14 августа 2022 г. расскажет о трех знаках Зодиака, которым следует быть крайне осторожными с деньгами, ведь им может сильно не подфартить в это время. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Овен Овны на этой неделе ощутят нехватку финансовых средств. Ни в коем случае не обольщайтесь на авантюрные предложения. С помощью можно обратиться к влиятельным знакомым или родителям. Но обращайтесь не с позиции, что вам все виноваты, а проявите должное уважение. Рак Раки, на этой неделе не вкладывайте деньги в банк и не заключайте договор на длительное страхование. Угрожает потерей финансов. Но заключать соглашения с иностранными партнерами будет очень выгодно. Сейчас хороший период для решения любых юридических вопросов. Козерог Козерогам не стоит на этой неделе рисковать своими и чужими деньгами. Игра на бирже или в казино будет провальной. Но хорошо получится укрепить свое хобби дополнительными навыками и знаниями. Можно записаться на курсы вождения. Читайте полный прогноз на неделю для каждого знака Зодиака. Кроме того, мы писали, какие знаки Зодиака считаются самыми злыми и даже опасными.