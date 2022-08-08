В ООН выразили надежду, что обстрелы Запорожской АЭС в Украине прекратятся, и МАГАТЭ получит доступ на станцию. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC, об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Гутерриш вновь заявил, что риск ядерной конфронтации вернулся спустя десятилетие и призвал ядерные государства взять на себя обязательство не применять оружие первыми. "Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации ситуации на станции. Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию", – сказал он. Гутерриш также заявил, что в случае применения Россией ядерного вооружения, "скорее всего, уже не будет никакой ООН, чтобы как-то на это отреагировать". Напомним, 5 августа россияне дважды обстреляли ЗАЭС. Возникла угроза распыления радиоактивных веществ. После этого персонал станции отключил от питания четвертый энергоблок. По словам главы Запорожской ОВА, сейчас нет угрозы радиационной аварии на ЗАЭС. 6 августа оккупанты снова обстреляли площадку Запорожской АЭС. Снаряды попали на территорию рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.