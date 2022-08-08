Космическое агентство Ирана утверждает, что управлять спутником, который планируется с помощью России запустить из Байконура, будут исключительно иранские специалисты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA. Спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям", который запустят с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1 б" с космодрома Байконур 9 августа, принадлежит Ирану, заявили в агентство. "Все распоряжения, связанные с управлением и эксплуатацией этого спутника, будут выполняться и отдаваться сразу после запуска иранскими специалистами, которые "основываются на космических базах, принадлежащих Министерству связи и информационных технологий, на территории Ирана", — говорится в сообщении . Напомним, ранее газета Washington Post сообщила, что спутник, который Россия должна поднять на орбиту по заказу Ирана, сначала будет использоваться для слежки за Украиной. Спутник "Хайям" будет запущен российской ракетой "Союз" с космической станции Байконур в Казахстане. В заявлении Роскосмоса подтверждается, что запуск во вторник выведет "оборудование дистанционного зондирования на орбиту по запросу Исламской Республики Иран". Администрация Байдена внимательно следит за усилиями Ирана по созданию спутников, развивающихся параллельно с созданием Ираном более мощного ракетного флота. Будущий запуск – последний показатель расширения военного и политического сотрудничества между Москвой и Тегераном. Заявление было сделано через две недели после визита в Тегеран президента России Владимира Путина для встреч с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, впоследствии приветствовавшим "долгосрочное сотрудничество" своего правительства с Москвой. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.